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В посёлке Игра полным ходом идёт строительство ФОКа с бассейном

13:45, 06 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В посёлке Игра полным ходом идёт строительство ФОКа с бассейном
13:45, 06 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
230
0
#Игра\n#строительство\n#физкультура
Фото: Администрация Игринского района УР
230
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В январе на объекте запустили тепловой контур в подвале и на первом этаже.

Игра. Удмуртия. В посёлке Игра продолжается строительство ФОКа с бассейном. О ходе работ сообщил в соцсетях глава Игринского района Удмуртии Александр Чирков.

«В ноябре-декабре прошлого года строители поработали очень хорошо: закончили все бетонные работы, смонтировали чашу бассейна, утеплили кровлю над подсобными помещениями, установили в них окна и двери и завершили монтаж котельной», — сообщил Александр Чирков.

В январе 2024 года на объекте запустили тепловой контур в подвале и на первом этаже. Здание находится на просушке для последующих отделочных работ, а пока идёт монтаж инженерных систем: электрика, вентиляция, водопровод, канализация.

«Эти работы не видны, но очень важны для жизни спортивного комплекса. Ждём монтажа кровли над спортивным залом, чтобы приступить к последующим работам», — резюмировал глава Игринского района.

13:45, 06 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
230
0
#Игра\n#строительство\n#физкультура