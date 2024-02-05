Бывшего главу правительства Самарской области этапировали в Москву

Самара. Самарская область. Из Самары в Москву отправили в вагонзаке бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Ранее его арестовали по уголовному делу о превышении должностных полномочий, пишет Коммерсантъ.

Экс-чиновника доставят в столицу к середине недели и будут содержать в следственном изоляторе. По данным издания, делу Кудряшова присвоен статус «особой важности», его забрал центральный аппарат МВД России.

Напомним, бывшего главу правительства и вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева задержали в ноябре 2023 года. Причиной послужили злоупотребления, допущенные при проектировании станций метро в Самаре. Сообщается, что Кудряшов отказывается от дачи показаний. Асеев, напротив, заключил сделку со следствием, в связи с чем его поместили под домашний арест.

Кстати, задержание двоих высокопоставленных чиновников привело к кадровому кризису в регионе. Губернатор Дмитрий Азаров до сих пор не завершил формирование правительства области, все вице-губернаторы и часть ключевых министров работают с приставками «врио», отмечает автор газетной публикации.