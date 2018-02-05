Президент ХК «Ижсталь» Юрий Федоров: когда полный дворец спорта - команда по-другому играет

Руководитель команды оценил результат первой игры клуба в заключительной домашней серии регулярного чемпионата.

Ижевск. Удмуртия. Президент хоккейного клуба «Ижсталь» Юрий Федоров оценил первую игру команды в заключительной домашней серии регулярного чемпионата ВХЛ. По словам руководителя команды, в матче против санкт-петербургского «Динамо» у молодых «сталеваров» было заметно желание бороться до конца.

ижсталь динамо Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-05.

«Мы сейчас были в раздевалке с главой Удмуртии Александром Владимировичем (Бречаловым – прим. ред.). Зашли к ребятам, поддержали их. Ребята бились как могли – это было видно. Полтора периода играли на равных, забей мы третью шайбу, когда счет был 2:1, и все могло пойти по-другому. Это хоккей. Мы играли с лучшей командой нашей лиги. Молодежь рвется в бой. Видно, что задор и силы есть. Огонек в глазах горит. Мастерство придет. Нормально все. Вы сегодня, наверное, заметили уже, что мы поменяли начало матча. Думаю, болельщики наши старания оценили, поэтому надеюсь, что посещаемость будет больше, когда полный дворец спорта и команда по-другому играет», - рассказал журналистам после игры Юрий Федоров.

Напомним, что игра против лидера регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги санкт-петербургского «Динамо» завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей.

Следующую встречу «Ижсталь» проведет также на домашнем льду против клуба из северной столицы. В понедельник, 5 февраля, подопечные Сергея Душкина сыграют со «СКА-Невой». Команда на данный момент располагается на втором промежуточном месте в ВХЛ.