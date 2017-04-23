В городах республики могут начаться легкоатлетические забеги под брендом «АК-47»

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии пройдет этап кубка Евразии по триатлону. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов во время общения с бизнес сообществом Глазова.

«В Удмуртии нет стартов, которые были бы известны, хотя бы на территории России. Люди, которые хотели организовать любительский биатлон в регионе, не нашли здесь поддержки и организовали это в Подмосковье. 29 числа к нам приедут 11 человек, которые готовы инвестировать в подобные мероприятия. У нас будет триатлонный старт и заплыв в середине июля. Это будет этап кубка Евразии», - сказал Александр Бречалов на встрече с бизнес сообществом Глазова.

Врио главы Удмуртии также отметил, что в регионе станут развивать любительский биатлон и начнут проводить серию легкоатлетических забегов.

«Запрос на классные старты очень высок. Мы близки, но нет точной определенности пока, сделаем Гонку героев. У нас будет международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой, как я уже и говорил, и беговой централизованный забег на 5, 10 и 21 км. Сейчас мы разговариваем с концерном «Калашников», чтобы забрендировать серию забегов «АК-47», - сказал Бречалов.