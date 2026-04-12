Вавожский район. Удмуртия. В Вавожском районе введен режим повышенной готовности. Причиной стал рост уровня воды в реке Вала, сообщил глава района.

Уровень воды над закрытым гуляевскийм низководным мостом составляет 408 сантиметров. Зафиксировано подтопление двух дворов на улице Дачная. Вода в дома не зашла. При ухудшении ситуации жильцы смогут переехать в пункт временного размещения.

Жителей просят сообщать о появлении воды в домах и на участках в Единую дежурно-диспетчерскую службу Вавожского района по круглосуточному телефону: 8 (34155) 3-09-90.





