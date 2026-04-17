В Вавожском районе обрушился берег реки Вала

15:11, 17 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
209
0
#Удмуртия\n#половодье
Источник фото: МО "Вавожский район"
Причиной стал подъём уровня воды.

Вавож. Удмуртия. В деревне Чутзялуд произошло частичное обрушение крутого берега реки Вала по улице Валинская. Причиной стали высокий подъём воды во время весеннего половодья и образовавшиеся ледовые заторы, сообщили в муниципалитете.

Сотрудники администрации Вавожского района оперативно выехали на место происшествия. Они встретились с местными жителями, обсудили организацию возможных объездных путей и поддерживают с ними постоянную связь.

Информация о пострадавших и разрушениях жилых домов не поступала.

