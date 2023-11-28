Капитана затонувшего в Греции судна заподозрили в доставке контрабанды на Украину

Митилини. Греция. На борту затонувшего возле греческого острова Лесбос грузового судна Raptor могла находиться контрабанда. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на издание Kathimerini.

Кораблекрушение произошло 26 ноября. 12 моряков числятся пропавшими без вести, одного спасли. Он рассказал, что по документам судно под флагом Коморских островов везло из Египта в Стамбул соль. Однако на самом деле конечным пунктом назначения судна была Украина, признался член экипажа.

При этом капитан получившего пробоину в борту «Раптора» больше суток отказывался подать сигнал бедствия.

Кроме того, на одном из судов компании, которой принадлежал затонувший Raptor, в 2022 году находили контрабандный табак.

Впрочем, на этот раз речь может идти не о сигаретах, а об иных веществах. Как уже сообщалось, в рядах ВСУ на Украине с начала спецоперации вырос спрос на наркотики. При этом мелкими дилерами становятся волонтеры, а матерых «наркобаронов» крышуют силовые структуры и представители органов власти. Одной из организованных групп, поставлявших запрещенные вещества на передовую, является ОПГ «Химпром», организаторы которого начинали своей преступный бизнес в России.