Верховный суд РФ отменил приговор экс-депутату Госдумы от Удмуртии Вадиму Белоусову

Москва. Приговор в отношении бывшего депутата Госдумы от Удмуртии Вадиму Белоусову был отменён Верховным судом Российской Федерации. Об этом сообщает «RG.ru».

Защита Белоусова подала кассационную жалобу. Верховный суд отменил приговор и направил дело на рассмотрение в Мосгорсуд.

Напомним, в начале августа 2022 года Вадим Белоусов был признан виновным в получении 3-миллиардной взятки в период 2010-2014 годов. Он также претендовал на пост главы Удмуртии.