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Верховный суд РФ отменил приговор экс-депутату Госдумы от Удмуртии Вадиму Белоусову

09:30, 28 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Верховный суд РФ отменил приговор экс-депутату Госдумы от Удмуртии Вадиму Белоусову
09:30, 28 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: партия «Справедливая Россия – За правду»
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Он был осуждён за получение взяток на 10 лет колонии.

Москва. Приговор в отношении бывшего депутата Госдумы от Удмуртии Вадиму Белоусову был отменён Верховным судом Российской Федерации. Об этом сообщает «RG.ru».

Защита Белоусова подала кассационную жалобу. Верховный суд отменил приговор и направил дело на рассмотрение в Мосгорсуд.

Напомним, в начале августа 2022 года Вадим Белоусов был признан виновным в получении 3-миллиардной взятки в период 2010-2014 годов. Он также претендовал на пост главы Удмуртии. 

 

 

 

09:30, 28 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд