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Александра Бречалова переизбрали главой Удмуртии на второй срок

16:25, 14 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Александра Бречалова переизбрали главой Удмуртии на второй срок
16:25, 14 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы\n#Александр Бречалов
Фото: vk.com/a.brechalov
58
0

Окончательные результаты выборов объявили в ЦИК республики.

Ижевск. Удмуртия. Александра Бречалова переизбрали главой Удмуртии на второй срок. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил секретарь Центризбиркома республики Олег Пырегов. Выборы признаны состоявшимися.

За действующего главу региона проголосовали 64,37% избирателей (298 822 человек). Руководитель фракции КПРФ в Гордуме Ижевска Александр Сыров получил 19,79%, руководитель ЛДПР в Удмуртии Тимур Ягафаров – 9,79%, депутат Госдумы от Удмуртии от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Вадим Белоусов – 3,31%.

Напомним, выборы прошли с 9 по 11 сентября. 

16:25, 14 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы\n#Александр Бречалов