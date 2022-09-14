Ижевск. Удмуртия. Александра Бречалова переизбрали главой Удмуртии на второй срок. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил секретарь Центризбиркома республики Олег Пырегов. Выборы признаны состоявшимися.

За действующего главу региона проголосовали 64,37% избирателей (298 822 человек). Руководитель фракции КПРФ в Гордуме Ижевска Александр Сыров получил 19,79%, руководитель ЛДПР в Удмуртии Тимур Ягафаров – 9,79%, депутат Госдумы от Удмуртии от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Вадим Белоусов – 3,31%.

Напомним, выборы прошли с 9 по 11 сентября.