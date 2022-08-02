Депутата Госдумы от Удмуртии Вадима Белоусова признали виновным в получении взятки в 3 млрд рублей

Москва. Суд признал виновным депутата Госдумы России от Удмуртии, Кировской и Тамбовской областей Вадима Белоусова в получении взятки в 3 млрд рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на РЕН ТВ из зала суда во вторник, 2 августа.

По данным следствия, в 2010–2014 годах Вадим Белоусов и бывший главбух челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили деньги от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства в сфере распределения госзаказов.

Оказалось, что в Челябинске деньги получала тёща Белоусова, а в Москве наличные закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала супруга депутата. Объём ежемесячной суммы составлял 10 млн рублей. Таким образом, в течение нескольких лет Белоусов получил в качестве взятки 3,253 млрд рублей.

Обвинительное заключение по делу депутата утвердили 28 августа 2021 года. В начале сентября в Следственном комитете России сообщили, что Белоусов и Бутакова предстанут перед судом за получение взятки на сумму более 3 млрд рублей.

В свою очередь, Юревич скрылся от правоохранительных органов и находится в международном розыске. В 2017 году суд санкционировал его заочный арест по делам о взятках и подстрекательстве к клевете.

Напомним, Вадима Белоусова на сентябрьские выборы на пост главы Удмуртии выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду».

Также напомним, по данным декларации о доходах, супруга Вадима Белоусова в 2021 году заработала 13 944 834,49 рубля. В её собственности три объекта недвижимости в Испании — земельный участок, жилой дом и квартира.