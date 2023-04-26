Боец из Удмуртии с позывным «Вятка» появился в эфире программы Владимира Соловьёва

Ижевск. Удмуртия. Боец из Удмуртии в зоне СВО ответил на вопросы российского журналиста Владимира Соловьёва. Разговор между мужчинами вышел в эфир в рамках утренней передачи «Полный контакт с Владимиром Соловьёвым».

«Мне реально надоело слышать, что в армии ничего нет, всё плохо с обеспечением. Да не так всё! Серьёзные, большие изделия делает отечественная промышленность. <…> На передовой видно, как всё насыщено техникой, как с ней работают, появляется чувство спокойного и уверенного оптимизма. Поле для улучшений есть, но оснований биться в истерике нет», — сопроводил комментарием видеосюжет телеведущий в своём ТГ-канале.

Чтобы подтвердить свои слова об укомплектованности, Владимир Соловьёв встретился с бойцами под Донецком. Одним из собеседников стал командир батареи разведки огневых позиций с позывным «Вятка». Мужчина рассказал, что работает на комплексе звуковой разведки «Пенициллин». Сам из Удмуртии, кадровый офицер-артиллерист. Учился хорошо, дослужился до капитана.

«Начали работать на комплексе в марте 2022 года. Одними из первых», — рассказал «Вятка».

Отметим, что 1Б75 «Пенициллин» — российский комплекс артиллерийской разведки, предназначенный для выявления огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс разработан в НИИ «Вектор». Первые комплексы поставлены в войска в декабре 2020 года. Система устанавливается на шасси «Камаза», а её разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъёмной мачте.

«Вятка» рассказал, что работа с комплексом шла в тесном сотрудничестве с главным конструктором в течение пяти дней.

«Не сказать, что простая техника. Самое сложное — в его разворачивании и выборе позиции. Когда вся аппаратура работает, координаты и засечки приходят. Всё зависит от скорости звука», — сообщил боец.

Он отметил, что первое применение «Пенициллина» произошло в сражении за Попасную (март-май 2022 года на территории Луганщины — прим. ред.).