Жителя Удмуртии обвиняют в призывах к расправе над правоохранительными органами

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту размещения в интернете призывов к насилию. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Местный житель призывал граждан совершить насилие и физическую расправу над представителями правоохранительных органов. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Удмуртии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). В настоящее время ведутся следственные действия. С фигуранта взяли подписку о невыезде.