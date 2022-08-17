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Жителя Удмуртии обвиняют в призывах к расправе над правоохранительными органами

12:22, 17 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Жителя Удмуртии обвиняют в призывах к расправе над правоохранительными органами
12:22, 17 августа, 2022
Екатерина Сентемова
237
0
#Удмуртия\n#жители\n#интернет\n#призыв\n#насилие\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com
237
0

Материалы он распространял в интернете.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту размещения в интернете призывов к насилию. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Местный житель призывал граждан совершить насилие и физическую расправу над представителями правоохранительных органов. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Удмуртии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). В настоящее время ведутся следственные действия. С фигуранта взяли подписку о невыезде.

12:22, 17 августа, 2022
Екатерина Сентемова
237
0
#Удмуртия\n#жители\n#интернет\n#призыв\n#насилие\n#уголовное дело