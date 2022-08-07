Глава Удмуртии: поликлиника в глазовском районе Птицефабрик возобновит работу после 15 августа

Глазов. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл встречу с членами президиума городского Совета ветеранов, представителями Чепецкого механического завода (ЧМЗ) и активистами. На собрании прошло обсуждение ряда важных для города вопросов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«После 15 августа мы возобновляем работу филиала городской поликлиники в микрорайоне Птицефабрик. По остальным филиалам я дал поручение Минздраву Удмуртии проанализировать возможности для восстановления работы в частичном объеме. В течение года-полутора мы должны решить проблему низкой обеспеченности больниц кадрами», — прокомментировал Александр Бречалов.

По его словам, в Глазове отремонтировали три детские поликлиники, два хирургических отделения межрайонной больницы, прошла замена медтранспорта. В 2021 году в медучреждения города закуплено оборудования на 60 млн рублей.

Глазовчане обсудили с Бречаловым вопрос общественного транспорта. Жители попросили увеличить интервалы движения общественного транспорта и обновить парк машин. Отметим, что Глазов готовится к конкурсу на организацию автобусных перевозок. Одно из требований к перевозчикам — заменить автопарк.

Также зашла речь о судьбе старого района города. Жители обозначили, что ему необходима комплексная реконструкция с сохранением исторического облика. Работы по реновации должны начаться в ближайшие годы.

В следующем году на базе Глазовского государственного педагогического института начнется создание современного образовательно-производственного центра. Организован он будет в партнёрстве с ЧМЗ. В дальнейшем здесь будут появляться новые специальности и увеличится количество целевых мест.

Перед руководством Глазова поставлена задача к 2013 году создать 4 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест.

«Ключевыми проектами для достижения этой цели станут: открытие целого ряда лесоперерабатывающих предприятий, транспортный логистический центр, развитие новых бизнесов «ЧМЗ», строительство второй очереди по производству элитной упаковки «ГлазовПак», поэтапное развитие глубокой переработки молока «Комос Групп», создание суперсовременной учебной среды в колледжах и техникумах в партнерстве с промышленными компаниями. Все это поможет решить проблему дефицита кадров на предприятиях», — подчеркнули в пресс-службе главы и правительства.