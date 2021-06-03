Полицейские накрыли в Удмуртии крупную нарколабораторию и изъяли почти 40 кг «синтетики»

В деле числятся трое подозреваемых.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии полицейские пресекли работу крупной нарколаборатории. Стражи порядка задержали по подозрению в производстве и сбыте запрещённых веществ троих жителей региона 1993, 1996 и 1997 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В январе 2021 года подозреваемые купили участок в одном из СНТ под Воткинском, где построили ангар. Через интернет они купили оборудование и химические вещества.

В дальнейшем злоумышленники изготовили 39 кг «синтетики», 3 из которых полицейские изъяли в ходе обыска в ангаре. Остальная часть запрещённых веществ хранилась в двух тайниках, оборудованных в одном из лесов Воткинского района.

Подозреваемые не только производили наркотики, но и занимались их продажей, делая закладки на территории Удмуртии.

Индустриальный районный суд заключил подозреваемых под стражу сроком на 2 месяца. Всем им грозит пожизненное лишение свободы.