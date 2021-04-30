Тестовый запуск фонтана в Ижевске, загоревшийся газопровод в Башкирии и вывод войск США из Афганистана

Что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Последний день месяца начнем с традиционного обзора новостей.

Купаться в фонтанах

На Центральной площади Ижевска в тестовом режиме запускают новый круглый фонтан. Объекту между киноцентром «Россия» и ДК «Металлург» сохранили форму. Однако у нового сухого фонтана поверхность похожа на озеро, в нем нет традиционных струй. Около такой «водной зоны» хорошо будет отдохнуть в жаркий летний день, отмечают в пресс-службе города. Осталось дождаться этих жарких летних дней.

Информационное агентство «Сусанин» днем в пятницу, 30 апреля, планирует показать, как выглядит новый сухой фонтан. Трансляция пройдет в группе в «ВКонтакте».

Обострение в Уве

Заболеваемость коронавирусом в Увинском районе оказалась в шесть раз выше, чем по Удмуртии. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава района Владимир Головин. «Вместе с участившимися случаями заражения коронавирусом возросли случаи с тяжёлыми последствиями от новой болезни, в том числе и летальные исходы», - пишет чиновник.

Местные власти решили возобновить рейды по общественным местам, торговым павильонам, в транспорте. Масочный режим действует до сих пор, а нарушителям грозит штраф. Пожилым увинцам рекомендовали реже бывать в общественных местах и временно отказаться от встреч с ровесниками.

Котик в дом

Серая кошка ищет дом. Девочке около 2-3 лет, стерилизована, привита. Очень ласковая, нежная и аккуратная, знает лоток.

Желательно единственной кошкой в квартиру или дом.

Зарево

В Белорецком районе Башкирии произошел пожар на газопроводе. Сообщение в МЧС поступило 30 апреля в 05:04 (мск). К прибытию огнеборцев в село Серменево произошла разгерметизации с горением газового трубопровода, проходящего под дорогой Белорецк-Инзер-Уфа.

Часть дороги разрушена, организован объезд, пострадавших нет. населенный пункт пока отключили от газа, проводятся аварийные работы.

На выход

США начали вывод войск из Афганистана. Как сообщает RT, эту информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Однако она уточнила, что при необходимости Штаты будут направлять дополнительные силы и средства в Афганистан.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября.