День ВДВ празднуют в Ижевске

Праздник начнется в 10:00 с торжественного митинга.

Ижевск. Удмуртия. Десантники Ижевска празднуют День ВДВ. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в пятницу, 2 августа, в 10:00 пройдет торжественный митинг и возложение гирлянды и цветов к Монументу боевой и трудовой славы в сквере Победы.

В 10:30 начнется шествие колонны ветеранов воздушно-десантных войск, военнослужащих, воспитанников военно-патриотических объединений к памятнику воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта с 10:30 до 11:10 на участках улиц Коммунаров, Лихвинцева, Пушкинская, Бородина, Максима Горького.

С 11.:0 до 12:00 пройдет возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах, с 12:35 до 13:10 - к могилам погибших воинов-десантников на Александровском кладбище.

Культурно-развлекательная программа будет организована с 13:00 до 15:00 на фан-зоне парка Кирова. В муниципалитете отмечают, что на площадке и прилегающей территории будет действовать запрет на продажу алкоголя.