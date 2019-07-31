Движение на нескольких улицах Ижевска закроют 2 августа

Это связано с проведением мероприятий в честь Дня воздушно-десантных войск.

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах Ижевска в пятницу, 2 августа. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в городе пройдут мероприятия в честь Дня воздушно-десантных войск.

Во время прохождения колонны военнослужащих, с 10:30 до 11:20, будут закрыты следующие участки дороги:

- улица Коммунаров от Наговицына до Лихвинцева;

- улица Лихвинцева от Коммунаров до Пушкинской;

- улица Пушкинская от Наговицына до Красногеройской;

- улица Бородина от Пушкинской до Максима Горького;

- улица Максима Горького от Советской до Кирова.

Также здесь будет приостановлено движение автобусов и троллейбусов.