Движение на нескольких улицах Ижевска закроют 2 августа

Это связано с проведением мероприятий в честь Дня воздушно-десантных войск.
Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах Ижевска в пятницу, 2 августа. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в городе пройдут мероприятия в честь Дня воздушно-десантных войск.
Во время прохождения колонны военнослужащих, с 10:30 до 11:20, будут закрыты следующие участки дороги:
- улица Коммунаров от Наговицына до Лихвинцева;
- улица Лихвинцева от Коммунаров до Пушкинской;
- улица Пушкинская от Наговицына до Красногеройской;
- улица Бородина от Пушкинской до Максима Горького;
- улица Максима Горького от Советской до Кирова.
Также здесь будет приостановлено движение автобусов и троллейбусов.