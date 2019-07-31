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Движение на нескольких улицах Ижевска закроют 2 августа

09:30, 31 июля, 2019
Диана Ворончихина
Движение на нескольких улицах Ижевска закроют 2 августа
09:30, 31 июля, 2019
Диана Ворончихина
183
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#новости\n#ВДВ\n#День ВДВ\n#ограничения
Фото: arzik2
183
0

Это связано с проведением мероприятий в честь Дня воздушно-десантных войск.

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах Ижевска в пятницу, 2 августа. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в городе пройдут мероприятия в честь Дня воздушно-десантных войск.

Во время прохождения колонны военнослужащих, с 10:30 до 11:20, будут закрыты следующие участки дороги:  

- улица Коммунаров от Наговицына до Лихвинцева;

- улица Лихвинцева от Коммунаров до Пушкинской;

- улица Пушкинская от Наговицына до Красногеройской;

- улица Бородина от Пушкинской до Максима Горького;

- улица Максима Горького от Советской до Кирова.

Также здесь будет приостановлено движение автобусов и троллейбусов.

09:30, 31 июля, 2019
Диана Ворончихина
183
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#новости\n#ВДВ\n#День ВДВ\n#ограничения

 

 

 


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