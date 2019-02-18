Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции подготовили видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Удмуртия в минуту: мусорные площадки и цены на молоко Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-18.

Установка площадок:

433 млн рублей требуется для установки контейнерных площадок в Удмуртии. На эти деньги можно купить более 17 тысяч контейнеров. Это позволит республике полностью отказаться от сигнального способа при вывозе твердых коммунальных отходов. Об этом рассказал директор «Спецавтохозяйства» Иван Маринин. Средства необходимо вложить в течение трех лет.

Цена на молоко:

Средняя закупочная цена на молоко в Удмуртии достигла 23 рублей. Об этом рассказала министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова. Она отметила, что 16 февраля 2019 года этот показатель достиг 23 рублей 44 коп. В январе прошлого года аналогичный показатель составлял 21 рубль 61 коп.

Паводок в республике:

Пик паводка в Удмуртии ожидают с 20 по 29 апреля. В зоне возможного подтопления находятся 24 населенных пункта. Поселений, которые могут оказаться изолированными из-за паводка, на территории региона нет. Точный прогноз по паводку спасатели сделают в конце марта.

Существенное похолодание:

В ночь с 18 на 19 февраля в Удмуртии ожидается похолодание и усиление ветра. За ночь температура понизится и утром во вторник составит -11, -16 градусов. В северных районах до -20. Ночью будет ветрено. В четверг тепло вернется, днем прогнозируется от 0 до -5 градусов. На дорогах ожидаются снежные заносы и накат.