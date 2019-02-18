Об этом рассказал директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Иван Маринин.

Ижевск. Удмуртия. На установку 5,6 тыс. контейнерных площадок в Удмуртии необходимо более 400 млн рублей. Об этом рассказал директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Иван Маринин.

«За 3 года нам необходимо дополнительно установить 5618 контейнеров (имелось в виду контейнерных площадок - прим. ред.) – это 17376 контейнеров. Общий объем инвестиций, который мы должны вложить только на контейнерный парк – это 433 млн рублей», - рассказал Маринин.

Ранее в «Спецавтохозяйстве» рассказали о том, что в республике необходимо установить около 6 тыс. контейнерных площадок, чтобы полностью отказаться от сигнального метода при вывозе мусора.