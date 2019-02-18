play
pause
  • $ 66.7 ↑
  • € 75.25 ↑

На установку 5,6 тыс контейнерных площадок в Удмуртии необходимо более 400 млн рублей

12:40, 18 февраля, 2019
Георгий Поветкин
12:40, 18 февраля, 2019
Георгий Поветкин
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#регоператор
Фото: ИА "Сусанин"
154
0

Об этом рассказал директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Иван Маринин.

Ижевск. Удмуртия. На установку 5,6 тыс. контейнерных площадок в Удмуртии необходимо более 400 млн рублей. Об этом рассказал директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Иван Маринин.

«За 3 года нам необходимо дополнительно установить 5618 контейнеров (имелось в виду контейнерных площадок - прим. ред.) – это 17376 контейнеров. Общий объем инвестиций, который мы должны вложить только на контейнерный парк – это 433 млн рублей», - рассказал Маринин.

Ранее в «Спецавтохозяйстве» рассказали о том, что в республике необходимо установить около 6 тыс. контейнерных площадок, чтобы полностью отказаться от сигнального метода при вывозе мусора.

12:40, 18 февраля, 2019
Георгий Поветкин
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#регоператор

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

08:00, 11 февраля, 2019
4575

Все школы Ижевска закрыли на карантин

3311
17:30, 11 февраля, 2019

Депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова посадили под домашний арест

2943
18:15, 14 февраля, 2019

Начальника службы администрации кладбищ Ижевска арестовали по подозрению во взятке

2876
17:10, 12 февраля, 2019

Популярный эстрадный певец Стас Михайлов съехал с ледяной горки в Ижевске

2828
16:05, 15 февраля, 2019

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

14:41, 11 февраля, 2019
5977

РЖД опубликовали фотографии новых купейных вагонов

4358
12:50, 15 февраля, 2019

СМИ сообщили о госпитализации Семена Слепакова в Москве

1963
10:40, 14 февраля, 2019

Минус 15 кг за неделю: тающего на глазах мужчину спасли хирурги из Кемерово

1699
15:45, 12 февраля, 2019

Фура протащила 2 км легковушку с пассажирами по трассе Уфа-Оренбург

1270
12:10, 13 февраля, 2019

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

19:00, 12 февраля, 2019
3422

Умер актер из «Крестного отца» и «Доктора Хауса» Кармен Аргензиано

1570
18:20, 12 февраля, 2019

Полицейские в Индонезии запугивали подозреваемого змеей

799
16:36, 11 февраля, 2019

Стала известна стоимость туристического билета на Марс

779
09:30, 13 февраля, 2019

«Важный партнер»: Украине помогут вступить в НАТО

688
16:37, 12 февраля, 2019