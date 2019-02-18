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Средняя закупочная цена на молоко в Удмуртии достигла 23 рублей

10:01, 18 февраля, 2019
Георгий Поветкин
10:01, 18 февраля, 2019
Георгий Поветкин
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#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#цены\n#новости\n#молоко
Фото: pixabay.com
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Об этом рассказала министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

Ижевск. Удмуртия. Средняя закупочная цена на молоко в Удмуртии достигла 23 рублей. Об этом в понедельник, 18 февраля, на аппаратном совещании органов госвласти рассказала министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

Так, в январе в среднем за литр молока платили 23 рубля, на 16 февраля 2019 года этот показатель составляет 23,44 рубля.

В январе прошлого года аналогичный показатель составлял 21,61 рублей, в январе 2017 года 24,12 рублей. В период с 2014 по 2016 год средняя закупочная цена на молоко в январе не превышала 20,37 рублей.

Напомним, что в прошлом году ситуация с закупочными ценами на молоко была проблемной для Удмуртии. В мае-июле, по данным Минсельхоза, приведенным на аппаратном совещании, цена упала ниже 19 рублей.

 

10:01, 18 февраля, 2019
Георгий Поветкин
70
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#цены\n#новости\n#молоко

 

 

 


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