Пик паводка в Удмуртии ожидают в конце апреля

В зоне возможного подтопления находятся 24 населенных пункта.
Ижевск. Удмуртия. Пик прохождения паводка в Удмуртии ожидают с 20 по 29 апреля. Как сообщил на аппаратном совещании органов госвласти первый замначальника ГУ МЧС России по республике Евгений Шутов, в зоне возможного подтопления находятся 24 населенных пункта.
Шутов также отметил, что поселений, которые могут оказаться изолированными из-за паводка, на территории региона нет.
«Уточненный прогноз будет в конце марта», - сказал Шутов.
Напомним, что весной 2016 года в Балезино пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации после того, как вода разрушила временную дамбу, которая защищала дома от подтопления.
Бешеная весна
"Мне сказали ждать месяц комиссию по определению материального ущерба. Сами понимаете, вода грязная, там куча микробов, все нечистоты и мусор попадут в дом. Получается, что после наводнения я приведу в дом свою малышку, которая ползает, а потом кишечная инфекция, стационар и куча антибиотиков?