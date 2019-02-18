Пик паводка в Удмуртии ожидают в конце апреля

В зоне возможного подтопления находятся 24 населенных пункта.

Ижевск. Удмуртия. Пик прохождения паводка в Удмуртии ожидают с 20 по 29 апреля. Как сообщил на аппаратном совещании органов госвласти первый замначальника ГУ МЧС России по республике Евгений Шутов, в зоне возможного подтопления находятся 24 населенных пункта.

Шутов также отметил, что поселений, которые могут оказаться изолированными из-за паводка, на территории региона нет.

«Уточненный прогноз будет в конце марта», - сказал Шутов.

Напомним, что весной 2016 года в Балезино пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации после того, как вода разрушила временную дамбу, которая защищала дома от подтопления.