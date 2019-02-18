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В ночь на вторник в Удмуртии похолодает

15:05, 18 февраля, 2019
Диана Ворончихина
15:05, 18 февраля, 2019
Диана Ворончихина
157
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#похолодание\n#мороз\n#погода в Ижевске
Фото: pixabay.com
157
0

Температура воздуха опустится до -11, -16 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Похолодание придет в Удмуртию в ночь на вторник, 19 февраля. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, столбики термометров опустятся до -11, -16 градусов по Цельсию, в северных районах до -20.

Также напомним, что ожидается усиление ветра до 15-17 м/с. Днем температура воздуха будет -8, -13.

20 февраля температура начнет расти. Утром в среду будет еще холодно, -13, -18, а днём -5, -10, ожидается слабая метель.

В четверг днем прогнозируется 0, -5 градусов, ветрено и снежно. На дорогах снежные заносы и накат.

15:05, 18 февраля, 2019
Диана Ворончихина
157
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#похолодание\n#мороз\n#погода в Ижевске

 

 

 


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