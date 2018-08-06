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Удмуртия в минуту: тренировочный сбор «Ижстали» и фиктивные свадьбы в Сарапуле

18:00, 06 августа, 2018
18:00, 06 августа, 2018
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#спорт\n#семья\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Юкаменское\n#погода\n#хоккей\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 6 августа, власти Удмуртии пообещали помочь родственникам погибшего в авиакатастрофе жителя республики. Напомним, крушение произошло в Красноярском крае в субботу. Погибли 15 пассажиров судна и 3 члена экипажа.

Удмуртия в минуту: тренировочный сбор "Ижстали" и фиктивные свадьбы в Сарапуле

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Тренировочный сбор:

Хоккейный клуб «Ижсталь» начал предсезонный учебно-тренировочный сбор. Основу коллектива сейчас составляют воспитанники местной школы. Шесть спортсменов командируют в Ижевск из «Северстали».

Фиктивные браки:

В Сарапуле иностранцы склоняли местных жительниц к браку за деньги ради гражданства. Две девушки согласились на такое предложение. Прокурор попросил признать эти союзы недействительными.

Смертельное ДТП:

В Удмуртии погиб водитель перевернувшегося на трассе «Шевроле». Двое его пассажиров, в том числе двухлетняя девочка, получили травмы и попали в больницу. Авария произошла в Юкаменском районе.

О погоде:

Начавшаяся рабочая неделя в Удмуртии будет дождливой. Кроме того, со среды в республике похолодает. Столбики термометров не будут подниматься выше +20 градусов по Цельсию.

18:00, 06 августа, 2018
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#спорт\n#семья\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Юкаменское\n#погода\n#хоккей\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей\n#Картина дня

 

 

 


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