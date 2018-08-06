Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 6 августа, власти Удмуртии пообещали помочь родственникам погибшего в авиакатастрофе жителя республики. Напомним, крушение произошло в Красноярском крае в субботу. Погибли 15 пассажиров судна и 3 члена экипажа.
Удмуртия в минуту: тренировочный сбор "Ижстали" и фиктивные свадьбы в Сарапуле
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Тренировочный сбор:
Хоккейный клуб «Ижсталь» начал предсезонный учебно-тренировочный сбор. Основу коллектива сейчас составляют воспитанники местной школы. Шесть спортсменов командируют в Ижевск из «Северстали».
Фиктивные браки:
В Сарапуле иностранцы склоняли местных жительниц к браку за деньги ради гражданства. Две девушки согласились на такое предложение. Прокурор попросил признать эти союзы недействительными.
Смертельное ДТП:
В Удмуртии погиб водитель перевернувшегося на трассе «Шевроле». Двое его пассажиров, в том числе двухлетняя девочка, получили травмы и попали в больницу. Авария произошла в Юкаменском районе.
О погоде:
Начавшаяся рабочая неделя в Удмуртии будет дождливой. Кроме того, со среды в республике похолодает. Столбики термометров не будут подниматься выше +20 градусов по Цельсию.