Удмуртия в минуту: тренировочный сбор «Ижстали» и фиктивные свадьбы в Сарапуле

Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 6 августа, власти Удмуртии пообещали помочь родственникам погибшего в авиакатастрофе жителя республики. Напомним, крушение произошло в Красноярском крае в субботу. Погибли 15 пассажиров судна и 3 члена экипажа.

Тренировочный сбор:

Хоккейный клуб «Ижсталь» начал предсезонный учебно-тренировочный сбор. Основу коллектива сейчас составляют воспитанники местной школы. Шесть спортсменов командируют в Ижевск из «Северстали».

Фиктивные браки:

В Сарапуле иностранцы склоняли местных жительниц к браку за деньги ради гражданства. Две девушки согласились на такое предложение. Прокурор попросил признать эти союзы недействительными.

Смертельное ДТП:

В Удмуртии погиб водитель перевернувшегося на трассе «Шевроле». Двое его пассажиров, в том числе двухлетняя девочка, получили травмы и попали в больницу. Авария произошла в Юкаменском районе.

О погоде:

Начавшаяся рабочая неделя в Удмуртии будет дождливой. Кроме того, со среды в республике похолодает. Столбики термометров не будут подниматься выше +20 градусов по Цельсию.