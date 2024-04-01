Суд в Сарапуле обязал Управление благоустройства установить таблички на автобусных остановках

Сарапул. Удмуртия. Суд обязал Управление благоустройства Сарапула привести остановочные пункты в соответствие с установленными нормами. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского горсуда.

Отмечается, что прокурор города обратился с исками после того, как надзорное ведомство установило, что остановочные пункты «Улица Сивкова», «Завод Элеконд», «Лесной проспект», «Школа № 1» не соответствуют установленным законом нормам в части отсутствия таблички с расписанием регулярных перевозок пассажиров.

Выявленные нарушения в части ненадлежащего оборудования остановочных пунктов ущемляют права пассажиров, которые пользуются общественным транспортом на территории муниципального образования «город Сарапул», что недопустимо, так как нарушаются права человека и гражданина на качественное благоустройство.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил исковые требования прокурора города Сарапула и обязал Управление благоустройства до 1 марта 2025 года установить информационные таблички с номерами маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт; наименование конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок; расписание для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа.

Решения суда не вступили в законную силу.