Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Суд в Сарапуле обязал Управление благоустройства установить таблички на автобусных остановках

09:40, 01 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Суд в Сарапуле обязал Управление благоустройства установить таблички на автобусных остановках
09:40, 01 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
107
0
#Сарапул\n#автобус\n#остановки
Фото: @arzik2
107
0

С иском обратился прокурор города.

Сарапул. Удмуртия. Суд обязал Управление благоустройства Сарапула привести остановочные пункты в соответствие с установленными нормами. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского горсуда.

Отмечается, что прокурор города обратился с исками после того, как надзорное ведомство установило, что остановочные пункты «Улица Сивкова», «Завод Элеконд», «Лесной проспект», «Школа № 1» не соответствуют установленным законом нормам в части отсутствия таблички с расписанием регулярных перевозок пассажиров.

Выявленные нарушения в части ненадлежащего оборудования остановочных пунктов ущемляют права пассажиров, которые пользуются общественным транспортом на территории муниципального образования «город Сарапул», что недопустимо, так как нарушаются права человека и гражданина на качественное благоустройство.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил исковые требования прокурора города Сарапула и обязал Управление благоустройства до 1 марта 2025 года установить информационные таблички с номерами маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт; наименование конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок; расписание для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа.

Решения суда не вступили в законную силу.

09:40, 01 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
107
0
#Сарапул\n#автобус\n#остановки