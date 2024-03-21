На улице Азина в Сарапуле ожидается реконструкция путепровода

Планируется расширить проезжую часть, сделать тротуары и освещение.
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле разрабатывается проект реконструкции путепровода по улице Азина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Реконструкция объекта предполагает расширение проезжей части до 3,5 метров, обустройство тротуаров и освещения.
В обсуждении проекта участвовали глава Сарапула Виктор Шестаков, представители ОАО «РЖД» и проектной организации, а также другие организации.
В 2024 году они подготовят проект реконструкции путепровода. Основные проектные решения уже проработаны. В ближайшее время «Российские железные дороги» внесут в проект технические условия.