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На улице Азина в Сарапуле ожидается реконструкция путепровода

16:15, 21 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На улице Азина в Сарапуле ожидается реконструкция путепровода
16:15, 21 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
257
0
#Сарапул\n#проекты\n#реконструкция
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
257
0

Планируется расширить проезжую часть, сделать тротуары и освещение.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле разрабатывается проект реконструкции путепровода по улице Азина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Реконструкция объекта предполагает расширение проезжей части до 3,5 метров, обустройство тротуаров и освещения.

В обсуждении проекта участвовали глава Сарапула Виктор Шестаков, представители ОАО «РЖД» и проектной организации, а также другие организации.

В 2024 году они подготовят проект реконструкции путепровода. Основные проектные решения уже проработаны. В ближайшее время «Российские железные дороги» внесут в проект технические условия.

16:15, 21 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
257
0
#Сарапул\n#проекты\n#реконструкция