В Сарапуле в ряды народной дружины вступили новые добровольцы

Сарапул. Удмуртия. В Администрации Сарапула состоялась церемония вручения удостоверений новому составу Добровольной народной дружины. Её состав пополнили 7 человек. Об этом сообщила сарапульская администрация в социальных сетях.

Удостоверения дружинникам вручил заместитель главы администрации Сарапула по социальной сфере Денис Шакиров. Он отметил, что деятельность дружинников играет важную роль в профилактике правонарушений и содействует в работе полиции.

«Я считаю, что добровольная народная дружина — это очень важно для общества. Я вступил в ряды членов ДНД, чтобы реализовать себя. Ведь моя будущая профессия напрямую связана с этим направлением деятельности. И именно народная дружина предоставляет мне возможность отрабатывать профессиональные навыки уже сейчас, будучи студентом», — рассказал член ДНД Матвей Глухов.