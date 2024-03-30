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В Сарапуле в ряды народной дружины вступили новые добровольцы

16:30, 30 марта, 2024
В Сарапуле в ряды народной дружины вступили новые добровольцы
16:30, 30 марта, 2024
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#Сарапул\n#ДНД
Фото: Администрация Сарапула
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В администрации города состоялась церемония вручения удостоверений.

Сарапул. Удмуртия. В Администрации Сарапула состоялась церемония вручения удостоверений новому составу Добровольной народной дружины. Её состав пополнили 7 человек. Об этом сообщила сарапульская администрация в социальных сетях. 

Удостоверения дружинникам вручил заместитель главы администрации Сарапула по социальной сфере Денис Шакиров. Он отметил, что деятельность дружинников играет важную роль в профилактике правонарушений и содействует в работе полиции.

«Я считаю, что добровольная народная дружина — это очень важно для общества. Я вступил в ряды членов ДНД, чтобы реализовать себя. Ведь моя будущая профессия напрямую связана с этим направлением деятельности. И именно народная дружина предоставляет мне возможность отрабатывать профессиональные навыки уже сейчас, будучи студентом», — рассказал член ДНД Матвей Глухов. 

 

16:30, 30 марта, 2024
111
0
#Сарапул\n#ДНД