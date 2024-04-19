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В МЧС Удмуртии опровергли слухи о взрыве автомобиля в Сарапуле

17:20, 19 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В МЧС Удмуртии опровергли слухи о взрыве автомобиля в Сарапуле
17:20, 19 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
62
0
#пожары\n#фейки\n#Сарапул\n#машины
Фото: arzik2
62
0

Во дворе дома горела «БМВ».

Сарапул. Удмуртия. В ТГ-канале «Слухи Сарапула» появилась информация о взрыве автомобиля. В ГУ МЧС России по Удмуртии «Сусанину» рассказали, что автомобиль не взрывался.

Ночью 19 апреля во дворе дома №9 по улице Путейской в Сарапуле произошло возгорание автомобиля «БМВ». Также пострадали стоящие по соседству «Лада X-RAY» (ИКС-РЕЙ) и «Рено Дастер» на 0,4 и 0,1 кв. м.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали короткое замыкание электропроводов в моторном отсеке «БМВ».

17:20, 19 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
62
0
#пожары\n#фейки\n#Сарапул\n#машины