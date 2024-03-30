При пожаре в Сарапуле огнеборцы спасли автомобиль

Сарапул. Удмуртия. В пятницу, 29 марта, в частном доме на улице Достоевского в Сарапуле случился пожар, который заметили жильцы и вызвали пожарных. Прибывшие на место огнеборцы смогли вытолкать автомобиль из гаража. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Жильцы одноэтажного деревянного дома, в том числе 10-летний ребенок, вовремя покинули горящее помещение и не пострадали.

Возгорание случилось под крышей и огонь быстро распространился. Этому способствовала плотная застройка – под общей крышей находились дом, сарай и гараж. По предварительной версии, случился перегруз электросети из-за большого количества подключенных приборов.

Спасатели вскрыли бензорезом гараж и смогли вытолкать оттуда автомобиль, который не успел пострадать от огня.

ГУ МЧС России по УР напоминает, что необходимо следить за состоянием проводки, использовать только исправное электрооборудование, не оставлять без присмотра включенные электроприборы.