Автомобиль опрокинулся на дороге в Удмуртии: водитель погиб

Двое пассажиров получили травмы и попали в больницу.
Юкаменское. Удмуртия. В Удмуртии автомобиль «Шевроле» съехал с дороги и опрокинулся. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике, 54-летний мужчина не справился с управлением.
Водитель погиб, еще двое пассажиров, 33-летняя женщина и двухлетняя девочка, получили травмы и попали в больницу.
ДТП произошло 3 августа около 22:20 на 18 км автодороги «Юкаменское-Пышкет» (Юкаменский район).
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года