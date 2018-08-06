Автомобиль опрокинулся на дороге в Удмуртии: водитель погиб

Двое пассажиров получили травмы и попали в больницу.

Юкаменское. Удмуртия. В Удмуртии автомобиль «Шевроле» съехал с дороги и опрокинулся. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике, 54-летний мужчина не справился с управлением.

Водитель погиб, еще двое пассажиров, 33-летняя женщина и двухлетняя девочка, получили травмы и попали в больницу.

ДТП произошло 3 августа около 22:20 на 18 км автодороги «Юкаменское-Пышкет» (Юкаменский район).