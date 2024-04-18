На набережной Сарапула появится ресторанный комплекс быстрого питания

Сарапул. Удмуртия. Ресторанный комплекс быстрого питания появится на набережной Сарапула. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Виктор Шестаков.

Комплекс создаст основатель сети пиццерий «СолнцеПёк» Николай Антропов. Объект займет площадь более 1250 кв. м.

Николай Антропов представил эскизный проект будущего комплекса Виктору Шестакову. Глава города отметил, что здание гармонично впишется в ансамбль рядом стоящих построек.

Реконструкция продлится три года. Работы начнутся в 2024 году.