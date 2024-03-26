В Сарапуле вновь снизили грузоподъёмность ледовой переправы через Каму

Сарапул. Удмуртия. Грузоподъемность ледовой переправы «Сарапул – Борок» снизили из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

С 20:00 25 марта к проезду по переправе через реку Каму допускаются машины весом до 3,5 т.

Напомним, что утром 25 марта грузоподъемность была снижена до 8 т.

Водителям Удмуртии напоминают, что выезжать на лёд вне специально оборудованных переправ запрещено. Сейчас вода может выходить на поверхность, а также лёд становится хрупким и в нём образуются трещины. При таких факторах находиться на льду на автомобилях небезопасно.