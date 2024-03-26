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В Сарапуле вновь снизили грузоподъёмность ледовой переправы через Каму

10:32, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Сарапуле вновь снизили грузоподъёмность ледовой переправы через Каму
10:32, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#лед\n#автомобили\n#ограничения
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
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Теперь по ней могут ездить автомобили массой не более 3,5 т.

Сарапул. Удмуртия. Грузоподъемность ледовой переправы «Сарапул – Борок» снизили из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

С 20:00 25 марта к проезду по переправе через реку Каму допускаются машины весом до 3,5 т. 

Напомним, что утром 25 марта грузоподъемность была снижена до 8 т.

Водителям Удмуртии напоминают, что выезжать на лёд вне специально оборудованных переправ запрещено. Сейчас вода может выходить на поверхность, а также лёд становится хрупким и в нём образуются трещины. При таких факторах находиться на льду на автомобилях небезопасно. 

10:32, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#лед\n#автомобили\n#ограничения