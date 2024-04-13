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Минпромторг России подтвердил соответствие стандартам технопарка «ИКСЭл-Сарапул»

10:42, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Минпромторг России подтвердил соответствие стандартам технопарка «ИКСЭл-Сарапул»
10:42, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
234
0
#технопарк\n#Сарапул\n#Русклимат
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
234
0

В Сарапуле производственную деятельность начнут 4 предприятия-резидента.

Ижевск. Удмуртия. Промышленный технопарк «ИКСЭл-Сарапул» подтвердил соответствие федеральным требованиям к промышленным технопаркам в Минпромторге России. Об этом сообщил в соцсетях министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев. 

На производственной площадке в Сарапуле планируют начать свою деятельность 4 предприятия-резидента. Начать работу планируется в 2024 году. 

Напомним, технопарк «ИКСЭл-Сарапул» стал первым в Удмуртской Республике технопарком, включенным в федеральный реестр промпарков. Его строительство началось летом 2022 года. 

10:42, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
234
0
#технопарк\n#Сарапул\n#Русклимат