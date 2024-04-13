Минпромторг России подтвердил соответствие стандартам технопарка «ИКСЭл-Сарапул»

Ижевск. Удмуртия. Промышленный технопарк «ИКСЭл-Сарапул» подтвердил соответствие федеральным требованиям к промышленным технопаркам в Минпромторге России. Об этом сообщил в соцсетях министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

На производственной площадке в Сарапуле планируют начать свою деятельность 4 предприятия-резидента. Начать работу планируется в 2024 году.

Напомним, технопарк «ИКСЭл-Сарапул» стал первым в Удмуртской Республике технопарком, включенным в федеральный реестр промпарков. Его строительство началось летом 2022 года.