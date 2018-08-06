Родственникам погибшего в авиакатастрофе в Красноярском крае жителя Удмуртии власти окажут помощь

Вертолет Ми-8 разбился в субботу, 4 августа, в 180 км к северу от города Игарки.

Ижевск. Удмуртия. Родственникам погибшего в авиакатастрофе в Красноярском крае жителя Удмуртии окажут помощь власти республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Окажем всю необходимую помощь», - цитирует издание слова собеседника.

Напомним, вертолет Ми-8 разбился в субботу, 4 августа, в 180 км к северу от города Игарки, погибли 15 пассажиров и три члена экипажа. Воздушное судно перевозило рабочих нефтяного месторождения.

Среди погибших были жители Красноярского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, Башкирии, Томской, Омской и Самарской областей, а также один житель Удмуртской Республики.

Временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 6 августа днем траура. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.