play
pause
  • $ 63.45 ↑
  • € 73.47 ↑

Родственникам погибшего в авиакатастрофе в Красноярском крае жителя Удмуртии власти окажут помощь

10:12, 06 августа, 2018
Ксения Чернова
10:12, 06 августа, 2018
Ксения Чернова
267
0
#Ижевск\n#Красноярск\n#Удмуртия\n#трагедия\n#вертолет\n#происшествие
Фото: Официальный портал Красноярского края
267
0

Вертолет Ми-8 разбился в субботу, 4 августа, в 180 км к северу от города Игарки.

Ижевск. Удмуртия. Родственникам погибшего в авиакатастрофе в Красноярском крае жителя Удмуртии окажут помощь власти республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Окажем всю необходимую помощь», - цитирует издание слова собеседника.

Напомним, вертолет Ми-8 разбился в субботу, 4 августа, в 180 км к северу от города Игарки, погибли 15 пассажиров и три члена экипажа. Воздушное судно перевозило рабочих нефтяного месторождения.

Среди погибших были жители Красноярского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, Башкирии, Томской, Омской и Самарской областей, а также один житель Удмуртской Республики.

Временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 6 августа днем траура. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.

10:12, 06 августа, 2018
Ксения Чернова
267
0
#Ижевск\n#Красноярск\n#Удмуртия\n#трагедия\n#вертолет\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Напавших на ТЦ «Кит» и автосалон задержали в Ижевске

12:05, 30 июля, 2018
12017

Подписан указ о награждении следователя, ведущего дело бывшего главы Удмуртии

9519
10:53, 31 июля, 2018

Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в продажу под брендом «ИЖ»

9342
21:04, 01 августа, 2018

В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

6942
18:42, 04 августа, 2018

Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

5404
15:00, 04 августа, 2018

«Уральские пельмени» проиграли суд на 40 млн рублей

17:19, 31 июля, 2018
38274

Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Сочи

2197
11:00, 30 июля, 2018

В Туле задержали кота-наркокурьера

2107
14:40, 02 августа, 2018

Центробанк России выпустил монеты «Ну, погоди!»

1875
18:25, 31 июля, 2018

Поток Персеиды увидят россияне в середине августа

1724
13:56, 31 июля, 2018

Приближающаяся к Земле комета «Невероятный Халк» может вызвать гигантскую молнию

16:23, 01 августа, 2018
16183

Все детсады в Берлине станут бесплатными

3240
13:54, 30 июля, 2018

Неизвестный самолет едва не столкнулся с летевшим в Москву лайнером

2292
15:48, 02 августа, 2018

Сейм Польши займется подсчетом ущерба от действий СССР

2018
16:58, 30 июля, 2018

Болгария с 1 августа ужесточила правила въезда в страну

1836
15:29, 01 августа, 2018

Мультимедиа

В Ижевске по улицам гуляли слоны

03 августа, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

03 августа, 2018

В Ижевске появился новый энергосберегающий троллейбус

03 августа, 2018