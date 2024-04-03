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Подростка с перфорацией желудка спасли в Удмуртии

15:50, 03 апреля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
Подростка с перфорацией желудка спасли в Удмуртии
15:50, 03 апреля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
257
0
#Сарапул\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#врачи\n#РДКБ
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
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Мальчика доставили из Сарапула и экстренно прооперировали.

Ижевск. Удмуртия. Подростка с перфорацией желудка спасли в Ижевске. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

Мальчика привезли из Сарапула в Республиканскую детскую клиническую больницу — у него была резкая боль в животе и рвота. Рентгенография органов брюшной полости показала, что у 17-летнего подростка перфорация желудка. Его экстренно увезли в операционную. 

Хирурги Геннадий Поверин, Алексей Корепанов и Эльдар Шокуев обнаружили в стенке желудка пациента отверстие размером 5 на 3 см. Вдобавок к этому, у него оказался разлитой перитонит. Мальчик мог умереть.

В итоге операция прошла успешно. Сейчас подросток уже выписан.

По словам главврача РДКБ Павла Пупкова, у детей острые состояния развиваются быстро, поэтому не стоит игнорировать симптомы. 

15:50, 03 апреля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
257
0
#Сарапул\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#врачи\n#РДКБ