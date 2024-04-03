Подростка с перфорацией желудка спасли в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Подростка с перфорацией желудка спасли в Ижевске. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

Мальчика привезли из Сарапула в Республиканскую детскую клиническую больницу — у него была резкая боль в животе и рвота. Рентгенография органов брюшной полости показала, что у 17-летнего подростка перфорация желудка. Его экстренно увезли в операционную.

Хирурги Геннадий Поверин, Алексей Корепанов и Эльдар Шокуев обнаружили в стенке желудка пациента отверстие размером 5 на 3 см. Вдобавок к этому, у него оказался разлитой перитонит. Мальчик мог умереть.

В итоге операция прошла успешно. Сейчас подросток уже выписан.

По словам главврача РДКБ Павла Пупкова, у детей острые состояния развиваются быстро, поэтому не стоит игнорировать симптомы.