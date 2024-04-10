Реконструкция трассы Ижевск-Сарапул продолжится в конце апреля

Сарапул. Удмуртия. Третий этап реконструкции региональной трассы Ижевск-Сарапул стартует в конце апреля. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Работы начнутся на проблемном участке дороги на подъезде к Сарапулу. Готовность подрядчика к ремонту проверил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Объект обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2023 году подрядчик расчистил здесь полосу отвода дороги от растительности и заменил старые водопропускные трубы на новые, большего диаметра.

В 2024 году планируется полностью заменить дорожную одежду и расширить полосы до 4,5 м. Также на всех пересечениях и примыканиях со второстепенными дорогами будут добавляться полосы разгона и торможения.

Помимо этого, на повороте в Сарапул у теплиц установят новое светодиодное освещение и расширят дорогу полосами разгона и торможения. Фонари у деревни Пастухово будут демонтированы, чтобы расширить проезжую часть.

Также подрядчик планирует полностью реконструировать круговое движение на въезде в Сарапул. До начала работ здесь проводят ямочный ремонт.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов побывал на объекте и отметил, что подрядчик полностью готов к началу ремонта. Удобно, что на месте сформирован запас материалов — подготовлено около 20% песчано-гравийной смеси, а также с местного завода поставляются инертные материалы.

«Это значит, что подрядчики не будут зависеть ни от поставок по железной дороге, ни от проблем с вагонами. Наша задача сейчас — проинформировать граждан, как будет организовано движение, а на альтернативных маршрутах обеспечить возможность безопасно передвигаться из одной точки в другую, чтобы минимизировать неудобства для водителей», — заявил Ярослав Семенов.

Директор по производству подрядной организации «Удмуртавтодорстрой» Алексей Жуйков пояснил, что на месте организуют реверсивное движение — три захватки со светофорным регулированием. Одновременно на всех трёх участках будут работать 150-170 человек.

В этом дорожном сезоне подрядчику предстоит отремонтировать участок протяженностью 8,9 км. 10 апреля разметчики начнут расставлять пикеты, а после 20 апреля на объекте появится техника.