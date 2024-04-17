Под Сарапулом 17 апреля вновь заработает паромная переправа через Каму

Сарапул. Удмуртия. С 17 апреля в Удмуртии заработает паромная переправа Сарапул-Борок. Об этом сообщается в группе «Переправа Борок-Сарапул» в соцсети «ВКонтакте».

Первый рейс в этом сезоне запланирован на 13:00.

Отмечается, что с понедельника по четверг паромы будут совершать 9 поездок в обе стороны, а в пятницу и выходные — 8. Подробное расписание и тарифы на проезд можно узнать в группе «Переправа Борок-Сарапул».

Напомним, что в 2023 году паромная переправа начала работать 4 мая.