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Под Сарапулом 17 апреля вновь заработает паромная переправа через Каму

08:30, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Под Сарапулом 17 апреля вновь заработает паромная переправа через Каму
08:30, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
161
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#переправа
Фото: ИА «Сусанин»
161
0

Её откроют в 13:00.

Сарапул. Удмуртия. С 17 апреля в Удмуртии заработает паромная переправа Сарапул-Борок. Об этом сообщается в группе «Переправа Борок-Сарапул» в соцсети «ВКонтакте». 

Первый рейс в этом сезоне запланирован на 13:00. 

Отмечается, что с понедельника по четверг паромы будут совершать 9 поездок в обе стороны, а в пятницу и выходные — 8. Подробное расписание и тарифы на проезд можно узнать в группе «Переправа Борок-Сарапул»

Напомним, что в 2023 году паромная переправа начала работать 4 мая. 

08:30, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
161
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#переправа