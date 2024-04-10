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Жители Сарапульского района пожаловались президенту страны на реконструкцию дороги Костино – Камбарка

17:50, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Сарапульского района пожаловались президенту страны на реконструкцию дороги Костино – Камбарка
17:50, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
297
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: ИА «Сусанин»
297
0

Бывший подрядчик сорвал работы.

Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапульского района обратились к президенту России Владимиру Путину и в Народный фронт Удмуртии с жалобой на реконструкцию дороги Костино – Камбарка. Об этом сообщает региональное отделение Народного фронта в Удмуртии.

Реконструкция дороги идёт с 2017 года. Последний 12-километровый участок остаётся недоделанным. Планировалось, что до конца 2023 года трассу доведут до второй технической категории, её должны были расширить и устроить переходно-скоростные полосы. Однако бывший подрядчик сорвал выполнение контракта, стоимость которого составляла порядка 1 млрд рублей.

Новым подрядчиком определён «Удмуртавтодорстрой».

«Народный фронт пригласил действующего подрядчика АО «Удмуртавтодорстрой» и заказчика на место. Мы зафиксировали новые сроки сдачи и договоренности, направили их в Минтранс УР, а также письменно указали на необходимость поддерживать нормативное состояние дорожного полотна для безопасности движения на время ремонта. Спойлер: летом готовимся к приемке», — сообщили в Народном фронте.

17:50, 10 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
297
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ремонт дорог