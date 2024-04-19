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Спасатели Удмуртии спустили кота, который почти неделю провёл на дереве

14:20, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спасатели Удмуртии спустили кота, который почти неделю провёл на дереве
14:20, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#коты\n#спасатели
Фото: пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии
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Животное не могло спуститься самостоятельно.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле спасатели помогли коту, который около недели сидел на дереве. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии. 

Ранее в Сарапуле кот Васька забрался на дерево и не смог самостоятельно слезть. Хозяйка питомца также не смогла снять своего любимца, и кот почти неделю пробыл на дереве. 

В результате женщина решила обратиться в Поисково-спасательную службу Удмуртии. С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустили Ваську и передали его хозяйке. 

14:20, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
156
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#коты\n#спасатели