Спасатели Удмуртии спустили кота, который почти неделю провёл на дереве

Животное не могло спуститься самостоятельно.
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле спасатели помогли коту, который около недели сидел на дереве. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.
Ранее в Сарапуле кот Васька забрался на дерево и не смог самостоятельно слезть. Хозяйка питомца также не смогла снять своего любимца, и кот почти неделю пробыл на дереве.
В результате женщина решила обратиться в Поисково-спасательную службу Удмуртии. С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустили Ваську и передали его хозяйке.