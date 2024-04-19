Спасатели Удмуртии спустили кота, который почти неделю провёл на дереве

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле спасатели помогли коту, который около недели сидел на дереве. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

Ранее в Сарапуле кот Васька забрался на дерево и не смог самостоятельно слезть. Хозяйка питомца также не смогла снять своего любимца, и кот почти неделю пробыл на дереве.

В результате женщина решила обратиться в Поисково-спасательную службу Удмуртии. С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустили Ваську и передали его хозяйке.