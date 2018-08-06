Хоккейный клуб «Ижсталь» начал тренировочный сбор

Основу коллектива составляют воспитанники местной школы хоккея.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» начал предсезонный учебно-тренировочный сбор. Основу коллектива составляют воспитанники местной школы хоккея, сообщает пресс-служба «сталеваров».

«В понедельник в Ижевске начинается учебно-тренировочный сбор команды «Ижсталь». Определился список приглашенных хоккеистов. Основу команды составят воспитанники ижевской школы хоккея», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из «Северстали» в столицу Удмуртии будут командированы 6 хоккеистов: защитники Иван Данч, Глеб Морулев и нападающие Егор Заплатников, Леонид Климов, Артем Марков, Вячеслав Скобелев.

Всего в списке игроков «сталеваров» на данный момент значится 29 хоккеистов.