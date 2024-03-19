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Спасатели Сарапула распилили дверной замок, чтобы вытащить запертых в квартире детей

12:00, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спасатели Сарапула распилили дверной замок, чтобы вытащить запертых в квартире детей
12:00, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели\n#дети
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Замок оказался сломан.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле спасатели помогли детям выбраться из запертой квартиры. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

19 марта в Поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в доме по улице Ленина в Сарапуле нужно обеспечить людям доступ в квартиру. В помещении находились два ребёнка 2013 и 2016 годов рождения, которые не могли самостоятельно открыть дверь из-за сломанного замка. 

Спасатели сразу выехали на место и с помощью слесарного инструмента открыли дверь.

Сотрудники Поисково-спасательной службы напоминают жителям Удмуртии, что нельзя оставлять пожилых, маломобильных или больных родственников, а также маленьких детей в квартире без присмотра. И всегда перед выходом нужно отключать электроприборы. 

12:00, 19 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
118
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели\n#дети