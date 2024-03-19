Спасатели Сарапула распилили дверной замок, чтобы вытащить запертых в квартире детей

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле спасатели помогли детям выбраться из запертой квартиры. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

19 марта в Поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в доме по улице Ленина в Сарапуле нужно обеспечить людям доступ в квартиру. В помещении находились два ребёнка 2013 и 2016 годов рождения, которые не могли самостоятельно открыть дверь из-за сломанного замка.

Спасатели сразу выехали на место и с помощью слесарного инструмента открыли дверь.

Сотрудники Поисково-спасательной службы напоминают жителям Удмуртии, что нельзя оставлять пожилых, маломобильных или больных родственников, а также маленьких детей в квартире без присмотра. И всегда перед выходом нужно отключать электроприборы.