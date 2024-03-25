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Грузоподъёмность ледовой переправы «Сарапул – Борок» снизили до 8 тонн

11:15, 25 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Грузоподъёмность ледовой переправы «Сарапул – Борок» снизили до 8 тонн
11:15, 25 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
23
0
#Сарапул\n#Кама\n#транспорт
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
23
0

Лёд на Каме начал становиться более хрупким.

Сарапул. Удмуртия. Грузоподъёмность ледовой переправы «Сарапул – Борок» через Каму снизили до 8 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Ограничения вызваны потеплением в регионе; они начали действовать с 10:00 понедельника, 25 марта.

Напомним, открыли переправу по льду 14 декабря 2023 года.  Последний раз её грузоподъёмность поднимали в конце января (до 10 тонн). 

В прошлом сезоне ледовую переправу окончательно закрыли 22 марта 2023 года. Паромную переправу открыли 4 мая

«Помни, выезжать на лёд вне специально оборудованных переправ запрещено! Вода может подниматься и выходить на поверхность, повышается хрупкость льда, не исключено образование трещин. При таких факторах нахождение на льду, особенно на автомобилях, крайне небезопасно!» — напомнили автомобилистам в МЧС.

11:15, 25 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
23
0
#Сарапул\n#Кама\n#транспорт