Грузоподъёмность ледовой переправы «Сарапул – Борок» снизили до 8 тонн

Сарапул. Удмуртия. Грузоподъёмность ледовой переправы «Сарапул – Борок» через Каму снизили до 8 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Ограничения вызваны потеплением в регионе; они начали действовать с 10:00 понедельника, 25 марта.

Напомним, открыли переправу по льду 14 декабря 2023 года. Последний раз её грузоподъёмность поднимали в конце января (до 10 тонн).

В прошлом сезоне ледовую переправу окончательно закрыли 22 марта 2023 года. Паромную переправу открыли 4 мая.

«Помни, выезжать на лёд вне специально оборудованных переправ запрещено! Вода может подниматься и выходить на поверхность, повышается хрупкость льда, не исключено образование трещин. При таких факторах нахождение на льду, особенно на автомобилях, крайне небезопасно!» — напомнили автомобилистам в МЧС.