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В Удмуртии иностранцы склоняли к браку местных жительниц за деньги

12:47, 06 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:47, 06 августа, 2018
Дарья Снидкова
744
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#брак\n#иностранцы\n#деньги
Фото: pxhere.com
744
0

Также в Сарапуле незаконно находилась гражданка другой страны.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле иностранцы склоняли местных жительниц к браку за деньги. Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, это делалось для получения разрешений на временное проживание на территории России.

Две девушки согласились выйти замуж за вознаграждение. Прокурор попросил признать эти союзы недействительными.

«Также в ходе проверки вскрыто бездействие органа миграционного контроля, в результате которого свыше полугода на территории города незаконно проживала гражданка Таджикистана», - говорится в сообщении.

Сейчас начальнику Сарапульского отдела МВД России внесено представление. Он должен устранить все нарушения закона. Иностранной гражданке суд назначил административный штраф. Также она должна покинуть территорию страны.

12:47, 06 августа, 2018
Дарья Снидкова
744
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#брак\n#иностранцы\n#деньги

 

 

 


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