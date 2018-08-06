В Удмуртии иностранцы склоняли к браку местных жительниц за деньги

Также в Сарапуле незаконно находилась гражданка другой страны.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле иностранцы склоняли местных жительниц к браку за деньги. Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, это делалось для получения разрешений на временное проживание на территории России.

Две девушки согласились выйти замуж за вознаграждение. Прокурор попросил признать эти союзы недействительными.

«Также в ходе проверки вскрыто бездействие органа миграционного контроля, в результате которого свыше полугода на территории города незаконно проживала гражданка Таджикистана», - говорится в сообщении.

Сейчас начальнику Сарапульского отдела МВД России внесено представление. Он должен устранить все нарушения закона. Иностранной гражданке суд назначил административный штраф. Также она должна покинуть территорию страны.