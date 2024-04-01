Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Сарапул оказался одним из лучших городов музейного туризма в России

12:20, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сарапул оказался одним из лучших городов музейного туризма в России
12:20, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
39
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#туризм\n#премия
Фото: ИА «Сусанин»
39
0

Вместе с ним в тройке лидеров Торжок и Городец.

Сарапул. Удмуртия. Сарапул оказался финалистом первой Всероссийской премии «Туристические города» (18+). Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Удмуртии. 

В финальных мероприятиях участвовали представители 54 городов из 36 регионов России. От Сарапула на публичной защите проектов выступили сотрудники Сарапульского музея-заповедника. Они продемонстрировали возможности музейного комплекса как культурного бренда территории. 

В настоящий момент Сарапул входит в тройку городов Удмуртии с самым высоким турпотоком. Здесь развивается музейный, семейный, познавательный и речной туризм. Также туристы могут не только послушать экскурсии, но и стать их участниками. А для самостоятельных путешественников в городе разработали пешеходные маршруты. Сарапул даже включён в национальный турмаршрут «Влюбиться в Удмуртию» (0+).

В результате жюри присудило Сарапулу 3 место в номинации «Город музейного туризма». Отмечается, что такая высокая оценка подчеркивает правильное развитие туризма в городе. Гран-при взяла Елабуга, а первое и второе места достались Торжку и Городцу. 

12:20, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
39
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#туризм\n#премия