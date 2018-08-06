Начавшаяся неделя в Удмуртии будет дождливой

Со среды немного похолодает.

Ижевск. Удмуртия. Начавшаяся рабочая неделя в Удмуртии будет дождливой. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«Сегодня и завтра сохраняется вероятность локальных дождей и гроз. <…> В ночное и утреннее время 8 августа вероятен туман. Днем 8 августа и в ночь на 9 число умеренные дожди будут наблюдаться в большинстве районов республики», - отмечают синоптики.

Во вторник столбики термометров поднимутся до +23, +28 градусов по Цельсию, со среды будет гораздо прохладнее – всего до +15, +20 градусов.