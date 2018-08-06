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Начавшаяся неделя в Удмуртии будет дождливой

14:08, 06 августа, 2018
Ксения Чернова
14:08, 06 августа, 2018
Ксения Чернова
234
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето
Фото: @arzik2
234
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Со среды немного похолодает.

Ижевск. Удмуртия. Начавшаяся рабочая неделя в Удмуртии будет дождливой. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«Сегодня и завтра сохраняется вероятность локальных дождей и гроз. <…> В ночное и утреннее время 8 августа вероятен туман. Днем 8 августа и в ночь на 9 число умеренные дожди будут наблюдаться в большинстве районов республики», - отмечают синоптики.

Во вторник столбики термометров поднимутся до +23, +28 градусов по Цельсию, со среды будет гораздо прохладнее – всего до +15, +20 градусов.

14:08, 06 августа, 2018
Ксения Чернова
234
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето

 

 

 


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