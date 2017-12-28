ДТП в Ижевске, поиски человека, задержание стрелка с фабрики «Меньшевик» и новая опасность ожирения: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! «Сусанин» напоминает, что до Нового года осталось совсем чуть-чуть, но это не повод расслабляться, поэтому мы продолжаем делиться с вами новостями.

ДТП

Авария произошла в Ижевске около 19:00 в среду, 27 декабря. Как сообщают очевидцы происшествия в группе ИГГС ВКонаткте, на перекрёстке улиц 40 лет Победы и Орджоникидзе столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота Ленд крузер».

Поиски человека

В Ижевске разыскивают 80-летнего Рябкова Бориса Александровича. Как сообщается в группе ПСО «Регион 18» (Поиск пропавших людей Ижевск), он страдает провалами в памяти.

Пожилой мужчина ушел из дома 27 декабря около 10:00 и с тех пор о нем нет никакой информации.

Был одет: куртка черного цвета, брюки серого цвета, шапка кроличья черного цвета, черные ботинки, рубашка в мелкую клетку черно-бело-розовая. Рост 163-165см, волосы седые, короткие, телосложение худощавое.

Всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, просят звонить по телефону ПСО Регион 18: 89511952971 либо в полицию, по 02 (с мобильного 102).

Задержание

В Москве задержан бывший владелец фабрики «Меньшевик», который устроил стрельбу на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по городу.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря 2017 года огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики "Меньшевик". Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы и в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий», - говорится в публикации на сайте ведомства.

Напомним, что 27 декабря бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» разругался с нынешним руководством предприятия, в ходе которой достал ружье и несколько раз выстрелил, смертельно ранив охранника. После этого он забаррикадировался в здании и оказывал активное сопротивление полиции.

Позже стало известно, что преступник ушел с территории фабрики, бросив там оружие, в Москве был объявлен план «Сирена». Отметим, что ранее экс-владелец фабрики неоднократно обращался с жалобой на рейдерский захват предприятия.

Опасность ожирения

Во время опытов американские ученые обнаружили, ожирение наносит вред стволовым клеткам, которые вырабатывают кровь. Об этом сообщает «Лайф».

Исследователи проводили опыты на мышах и выяснили, что при ожирении происходит нагрузка на гемопоэтические стволовые клетки, находящиеся в тканях красного костного мозга в полостях многих костей. Отмечается, что даже когда учёные стабилизировали вес мышей к норме, большая часть стволовых клеток не восстановилась.

Специалисты считают, что подобные изменения связаны с воздействием оксидативного стресса при ожирении на ген Gfi1. Учёные уверены, что подобное открытие может в будущем пролить свет на то, как связано питание человека с развитием в организме лейкемии.