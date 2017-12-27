В Москве бывший директор фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу и захватил заложников

По предварительным данным, погиб один человек.

Москва. В российской столице произошла стрельба на территории кондитерской фабрики «Меньшевик». По предварительным данным, огонь открыл бывший директор предприятия.

Как пишет Интерфакс, мужчина устроил стрельбу из ружья и захватил заложников. «Предположительно, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения» - сообщил агентству источник, близкий к ситуации.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что инцидент произошел из-за больших долгов бывшего руководителя предприятия. Как сообщает телеканал НТВ, причиной стрельбы, вероятно, стала попытка взыскать долг.

В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данным Интерфакса, полиция заблокировала здание фабрики, и готовится к операции по задержанию стрелка.