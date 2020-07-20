Станислав Шестаков возглавил Управление благоустройства администрации Ижевска

Ранее этот пост занимал Алексей Полуэктов.

Ижевск. Удмуртия. Станислава Шестакова назначили на должность начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба города.

К своим обязанностям он приступил 20 июля.

Напомним, ранее управление возглавлял Алексей Полуэктов. Он покинул пост по собственному желанию.

Наша справка:

Шестаков Станислав Семенович родился 9 августа 1987 года в поселке Уром Малопургинского района Удмуртии.

В 2008-2009 годах проходил службу в Вооружённых Силах России.

В 2013 году окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».

С 2013 по 2016 годы работал в коммерческих организациях.

В 2016-2017 годах возглавлял ООО «ТНП-Тренд».

С 2018 по 2020 год был директором ООО «Западно Уральская компания».

С 1 апреля 2020 года являлся первым заместителем начальника МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства».