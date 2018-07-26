Прокуратура проверит действия администрации Ижевска по увольнению Артема Богданова

В действиях бывшего руководителя управления благоустройства и транспорта администрации города выявили конфликт интересов.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура проверит действия администрации Ижевска по увольнению бывшего начальника управления благоустройства и транспорта Артема Богданова. Об этом в четверг, 24 июля, журналистам рассказал начальник отдела по надзору за противодействием коррупции Ришат Файдуллин.

Ведомство при проверке в действиях Богданова выявило конфликт интересов.

«Нарушения являлись в том, что он принимал участие в заседании конкурсной комиссии, участником конкурса являлась аффилированная c ним фирма. Это один факт и второй факт - это опять же принятие определенных решений по оплате задолженностей по контрактам перед аффилированной фирмой при наличии задолженности перед другими исполнителями контракта», - сказал Файдуллин.

Напомним, 20 июля стало известно, что Богданов покидает администрацию Ижевска.