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Прокуратура проверит действия администрации Ижевска по увольнению Артема Богданова

16:21, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
16:21, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
787
0
#дороги\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
787
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В действиях бывшего руководителя управления благоустройства и транспорта администрации города выявили конфликт интересов.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура проверит действия администрации Ижевска по увольнению бывшего начальника управления благоустройства и транспорта Артема Богданова. Об этом в четверг, 24 июля, журналистам рассказал начальник отдела по надзору за противодействием коррупции Ришат Файдуллин.

Ведомство при проверке в действиях Богданова выявило конфликт интересов.

«Нарушения являлись в том, что он принимал участие в заседании конкурсной комиссии, участником конкурса являлась аффилированная c ним фирма. Это один факт и второй факт - это опять же принятие определенных решений по оплате задолженностей по контрактам перед аффилированной фирмой при наличии задолженности перед другими исполнителями контракта», - сказал Файдуллин.

Напомним, 20 июля стало известно, что Богданов покидает администрацию Ижевска.

16:21, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
787
0
#дороги\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия

 

 

 


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