Артем Богданов покинул пост начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска

Его место временно займет Марат Мансуров.

Ижевск. Удмуртия. Артем Богданов покинул пост исполняющего обязанности начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Трудовой договор расторгнут по его инициативе», - отмечается в сообщении.

Богданова назначили на должность главы УБиТа в октябре 2017 года.

«Я не готов комментировать», - сказал Богданов информагентству «Сусанин».

С 21 июля на должность начальника управления благоустройства и транспорта будет временно переведен Марат Мансуров, в настоящее время занимающий пост замначальника управления.

Напомним, что Артем Богданов был советником по транспорту и дорожному хозяйству сити-менеджера Дениса Агашина. В частности, он курировал создание в Ижевске сети велодорожек, также является подрядчиком при выполнении работ по нанесению пластиковой разметки. В сентябре 2015 года он баллотировался на выборы в Гордуму, однако не прошел.

