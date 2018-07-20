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Артем Богданов покинул пост начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска

14:39, 20 июля, 2018
14:39, 20 июля, 2018
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#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
Фото: facebook.com/agbogdan
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Его место временно займет Марат Мансуров.

Ижевск. Удмуртия. Артем Богданов покинул пост исполняющего обязанности начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Трудовой договор расторгнут по его инициативе», - отмечается в сообщении.

Богданова назначили на должность главы УБиТа в октябре 2017 года.

«Я не готов комментировать», - сказал Богданов информагентству «Сусанин».

С 21 июля на должность начальника управления благоустройства и транспорта будет временно переведен Марат Мансуров, в настоящее время занимающий пост замначальника управления.

Напомним, что Артем Богданов был советником по транспорту и дорожному хозяйству сити-менеджера Дениса Агашина. В частности, он курировал создание в Ижевске сети велодорожек, также является подрядчиком при выполнении работ по нанесению пластиковой разметки. В сентябре 2015 года он баллотировался на выборы в Гордуму, однако не прошел.

14:39, 20 июля, 2018
937
0
#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

 

 

 


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