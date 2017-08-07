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      Ипотечную корпорацию Удмуртии выставят на аукцион за полмиллиарда рублей

      15:36, 07 августа, 2017
      Яна Шамаева
      15:36, 07 августа, 2017
      Яна Шамаева
      658
      0
      #экономика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#аукцион\n#приватизация
      658
      0

      Стоимость одной ценной бумаги составит 100 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Ипотечную корпорацию Удмуртии выставят на аукцион по первоначальной цене в 513,5 млн рублей. Стоимость одной ценной бумаги установили в 100 тыс. рублей, такое распоряжение появилось на сайте главы и правительства республики.

      «Приватизировать находящиеся собственности Удмуртской Республики обыкновенные акции акционерного общества «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики» количестве 5136 штук номинальной стоимостью 100 000 рублей каждая, составляющие 100 процентов уставного капитала общества, путем продажи на аукционе, открытом по составу участников, по форме подачи предложений о цене», - говорится в документе.

      О том, что Удмуртия продаст 100% акций ипотечной корпорации, стало известно в субботу, 5 августа, на заседании президиума правительства региона.

      15:36, 07 августа, 2017
      Яна Шамаева
      658
      0
      #экономика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#аукцион\n#приватизация

       

       

       

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